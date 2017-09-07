Всем любителям дронов известно, что вокруг «Зенит-Арены» зона запрещённая к полётам. Пришлось хитрить. Воздушный шар, верёвка и маленькая компактная камера помогли сделать эти уникальные снимки. Главное, что никаких законов не нарушал.
Памятник коррупции. Вид сверху
Всем любителям дронов известно, что вокруг «Зенит-Арены» зона запрещённая к полётам. Пришлось хитрить. Воздушный шар, верёвка и маленькая компактная камера помогли сделать эти уникальные снимки. Главное, что никаких законов не нарушал.
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